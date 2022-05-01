تشكيل ميلان – لا تغير فريقا فائزا.. بيولي يدفع بقوته الضاربة أمام فيورنتينا
الأحد، 01 مايو 2022 - 14:42
كتب : FilGoal
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا في ملعب سان سيرو بالجولة 35 للدوري الإيطالي.
وشهد تشكيل ميلان مواصلة التعويل على المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ومن خلفه الثلاثي رافاييل لياو وجونيور ميسياس وبراهيم دياز.
ويتواجد المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء، ليكون بيولي قد حافظ على نفس التشكيل الذي تغلب على لاتسيو قبل أيام.
تشكيل ميلان:
حراسة المرمى: ميك ميانيان
الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – تيو هيرنانديز
الوسط: فرانك كيسي – ساندرو تونالي – جونيور ميسياس – براهيم دياز – رافاييل لياو
الهجوم: أوليفييه جيرو
#MilanFiorentina: the line-up 📋#SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/usN0PUtljJ— AC Milan (@acmilan) May 1, 2022
تشكيل فيورنتينا:
حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو
الدفاع: لورينزو فينوتي – نيكولا ميلينكوفيتش – إيجور – كريستيانو بيراجي
الوسط: ألفريد دونكان – سفيان أمرابط – يوسف مالح
الهجوم: نيكولاس جونزاليس – أرتور كابرال – ريكاردو سابونارا
TEAM NEWS | 📋
Our starting XI to face AC Milan ⚜️
Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola 💜 #MilanFiorentina pic.twitter.com/cHaC29YTKT— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) May 1, 2022
ويحتل ميلان المركز الأول في الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن مُطارده إنتر ميلان.
بينما يتواجد فيورنتينا في المركز السابع برصيد 56 نقطة.
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