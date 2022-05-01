تشكيل ميلان – لا تغير فريقا فائزا.. بيولي يدفع بقوته الضاربة أمام فيورنتينا

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

ميلان - جنوى - الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة فيورنتينا في ملعب سان سيرو بالجولة 35 للدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل ميلان مواصلة التعويل على المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ومن خلفه الثلاثي رافاييل لياو وجونيور ميسياس وبراهيم دياز.

ويتواجد المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء، ليكون بيولي قد حافظ على نفس التشكيل الذي تغلب على لاتسيو قبل أيام.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: ميك ميانيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – بيير كالولو – فيكايو توموري – تيو هيرنانديز

الوسط: فرانك كيسي – ساندرو تونالي – جونيور ميسياس – براهيم دياز – رافاييل لياو

الهجوم: أوليفييه جيرو

تشكيل فيورنتينا:

حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو

الدفاع: لورينزو فينوتي – نيكولا ميلينكوفيتش – إيجور – كريستيانو بيراجي

الوسط: ألفريد دونكان – سفيان أمرابط – يوسف مالح

الهجوم: نيكولاس جونزاليس – أرتور كابرال – ريكاردو سابونارا

ويحتل ميلان المركز الأول في الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن مُطارده إنتر ميلان.

بينما يتواجد فيورنتينا في المركز السابع برصيد 56 نقطة.

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