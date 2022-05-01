مباشر الدوري الإيطالي – ميلان (1) (0) فيورنتينا.. جووووووول لياو

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

ميلان - جنوى - الدوري الإيطالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وفيورنتينا، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

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ق82: جووووووووول أول لميلان عن طريق لياو

ق69: إيجور لاعب فيورنتينا ينقذ الكرة من على خط المرمى بعد تسديدة ريبيتش

ق53: تمريرة تصل إلى ثيو داخل منطقة الجزاء ويسدد فوق العارضة

ق47: اووووووووه ماذا أهدر لياو!! عرضية أرضية تصل لداخل منطقة الجزاء وتسديدة فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 تصويبة من كالابريا على مرتين لكن فوق المرمى.

ق.20 ريكاردو سابونارا ينطلق من الجهة اليسرى ويطلق تسديدة قوية يتصدى لها ميانيان ويحافظ على شباك ميلان

ق.15 جيرو يهدر هدفا مؤكدا بعد انفراد بالمرمى وتسديدة جاورت القائم

ق.11 تسديدة قوية من إيجور لاعب فيورنتينا تمر بجوار قائم ميلان بقليل

ق.7 تيو هيرنانديز يسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإيطالي ميلان فيورنتينا
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