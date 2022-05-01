مباشر الدوري الإيطالي – ميلان (0) (0) فيورنتينا.. جيرو يهدر

الأحد، 01 مايو 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

ميلان - جنوى - الدوري الإيطالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ميلان وفيورنتينا، ضمن مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي.

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ق.15 جيرو يهدر هدفا مؤكدا بعد انفراد بالمرمى وتسديدة جاورت القائم

ق.11 تسديدة قوية من إيجور لاعب فيورنتينا تمر بجوار قائم ميلان بقليل

ق.7 تيو هيرنانديز يسجل ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الدوري الإيطالي ميلان فيورنتينا
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