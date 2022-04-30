مباشر الدوري المصري – طلائع الجيش (0) - (0) الإسماعيلي.. الاتحاد أمام المحلة
السبت، 30 أبريل 2022 - 21:23
كتب : FilGoal
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طلائع الجيش ضد الإسماعيلي
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ق15: مازال التعادل السلبي قائما ولا توجد خطورة على أي مرمى.
انطلاق المباراة.
الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة
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ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
انطلاق المباراة.
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