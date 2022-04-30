مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(0) الأهلي.. هدوء في اللعب
السبت، 30 أبريل 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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ق 7: رأسية من محمد شريف تمر أعلى عارضة عامر عامر
انطلاق المباراة
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