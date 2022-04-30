انتهت في المصري - سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. تعادل جديد للأحمر
السبت، 30 أبريل 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بالتعادل 1-1
ق 100: جووول التعادل للأهلي من ركلة جزاء سددها أفشة
ق 99: الحكم يعود للفيديو لمراجعة ركلة جزاء لصالح الأهلي
ق 88: جووول هدف أول لسيراميكا من باسم مرسي
ق 86: الشحات يهدر فرصة خطيرة والكرة تمر جوار القائم
ق 85: محمد محمود يهدر فرصة خطيرة بعد عرضية كريم فؤاد
ق 74: نزول كريم فؤاد ومحمد محمود بدلا من محمد هاني ومحمد شريف
ق 70: نزول باسم مرسي بدلا من شريف دابو
ق 62: نزول حسين الشحات بدلا من طاهر
ق 55: ضغط قوي من الأهلي ومحاولات للتسجيل
ق 46: بيرسي تاو يهدد المرمى وكاد أن يسجل
نزول بيرسي تاو بدلا من صلاح محسن
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 43: صلاح محسن يهدر أخطر فرصة للأحمر من داخل منطقة الجزاء بتسديدة بكعب القدم
ق 42: خروج محمد عبد المنعم ونزول ياسر إبراهيم
ق 40: تسديدة خطيرة من محمود وحيد بالقدم اليمنى تمر أعلى العارضة من داخل منطقة الجزاء
ق 25: هجمة مرتدة سريعة من سيراميكا وعرضية من شريف دابو يقابلها محمد إبراهيم برأسية تمر أعلى العارضة
ق 22: عرضية من كوابينا ورأسية من شريف دابو ويبعدها هاني إلى ركنية
ق 7: رأسية من محمد شريف تمر أعلى عارضة عامر عامر
انطلاق المباراة