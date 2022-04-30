مباشر في إنجلترا - ليدز (0) - (2) مانشستر سيتي.. أكي يسجل الثاني
السبت، 30 أبريل 2022 - 18:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدور الإنجليزي الممتاز.
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ق 54 جوووووووول ناثان أكي يسجل الثاني.. ركنية يرسلها كانسيلو ويمهدها روبن دياز بالرأس ليسكنها أكي بيسراه في الشباك
ق 52 جريليش يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+7 نزول دانييل جيمس بدلا من دالاس
سقوط ستيوارت دالاس لاعب ليدز مصابا.. الطاقم الطبي يتدخل لحمله على نقالة
ق 43 فرصة خطيرة تصل إلى سترلينج ولكن تصطدم تسديدته بالدفاع
ق 38 جابرييل جيسوس يسدد والحارس يتصدى
ق 35 تسديدة خطيرة من جونيور فيربو تمر فوق العارضة
ق 12 جوووووول ر ودري يفتتح التسجيل برأسية بعد عرضية فيل فودين من الركلة الحرة
بداية المباراة