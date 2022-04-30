مباشر في إنجلترا - ليدز (0) - (2) مانشستر سيتي.. أكي يسجل الثاني

بعد الهزيمة من أستون فيلا.. نورويتش أول الهابطين للدرجة الأولى

تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين على دكة البدلاء وأكي ظهير أيسر في مواجهة ليدز

انتهت في إنجلترا - نيوكاسل (0) (1) ليفربول.. الريدز في الصدارة مؤقتا

كاسانو: إذا انضم لوكاكو لـ برشلونة لن أشاهد لهم أي مباراة بعد ذلك