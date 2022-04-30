مباشر في إنجلترا - ليدز (0) - (1) مانشستر سيتي.. رودري يفتتحها مبكرا

السبت، 30 أبريل 2022 - 18:16

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدور الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 38 جابرييل جيسوس يسدد والحارس يتصدى

ق 35 تسديدة خطيرة من جونيور فيربو تمر فوق العارضة

ق 12 جوووووول ر ودري يفتتح التسجيل برأسية بعد عرضية فيل فودين من الركلة الحرة

بداية المباراة

مانشستر سيتي ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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