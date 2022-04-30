وفاة وكيل اللاعبين مينو رايولا بعد صراع مع العرض

السبت، 30 أبريل 2022 - 16:09

كتب : FilGoal

مينو رايولا

توفي وكيل اللاعبين الإيطالي مينو رايولا عن عمر يناهز 54 عاما، بحسب ما أعلنته عائلته اليوم.

جاء ذلك وفقا لبيان رسمي عبر حساب الوكيل الراحل بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاء نصه كالتالي:

ببالغ الأسى نشاطركم خبر وفاة وكيل القدم الأكثر مراعاة وروعة على الإطلاق.

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مينو قاتل حتى النهاية بنفس القوة التي وضعها على طاولة المفاوضات للدفاع عن لاعبينا. كالعادة، مينو جعلنا فخورين ولم يلحظ ذلك.

مينو لمس الكثير من الحيوات من خلال عمله، وكتب فصلا جديدا في تاريخ الكرة الحديثة. وجوده سيُفتقد للأبد.

مهمة مينو لجعل كرة القدم مكان أفضل للاعبين ستستمر بنفس الشغف.

نشكر الجميع على كم الدعم الذي تلقيناه في هذه الأوقات الصعبة، ونطالب باحترام خصوصية العائلة والأصدقاء في هذه اللحظة الحزينة.

ماذا حدث؟

في وقت سابق قالت جريدة إل ميساجيرو الإيطالية، إن وكيل اللاعبين الشهير، الإيطالي مينو رايولا، قد وافته المنية اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 54 عاما، الأمر الذي عادت ونفته تقارير هولندية أخرى أكدت أن رايولا مازال على قيد الحياة.

ولكن بعد مرور دقائق، وبحسب موقع NOS الهولندي، أكد فورتيس رودريجيز مساعد مينو رايولا عدم وفاته، ولكنه أوضح أن حالته "حرجة للغاية".

النفي القاطع تم من خلال تغريدة من حساب رايولا عبر تويتر جاء فيها: "وضعي الصحي الحالي لمن يتساءلون، هو أنني غاضب. يقتلوني للمرة الثانية في 4 أشهر، يبدو أنني قادر على العودة من الموت"

وكانت تقارير ألمانية قد أشارت في يناير الماضي إلى أن رايولا كان لديه عدوى في الرئة تسببت في مشاكل صحية بالغة.

رايولا وكيل لعدد كبير من اللاعبين، على رأسهم إرلينج هالاند وبول بوجبا وزلاتان إبراهيموفيتش.

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مينو رايولا وفاة مينو رايولا
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