الدوري التركي - تريزيجيه يسجل ويصنع في شوط واحد أمام فريقه السابق

السبت، 30 أبريل 2022 - 16:00

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

تألق محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الأول بقميص باشاك شهير أمام فريقه السابق قاسم باشا فسجل هدفا وآخر.

ويلتقي باشاك شهير مع قاسم باشا على ملعب رجب طيب أردوجان لحساب الجولة 35 من الدوري التركي.

في الدقيقة 28 صنع تريزيجيه من عرضية هدف فريقه الأول والذي سجله جالبراندنسين برأسية.

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وفي الدقيقة 45 استغل كرة مرتدة من الدفاع من داخل منطقة الجزاء وسجل هدف فريقه الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

هدف جاء مباشرة بعدما سجل قاسم باشا هدف التعادل قبلها بدقيقة.

تريزيجيه لم يتوقف وصنع هدفا ثانيا في اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم باشاك شهير بنتيجة 2-1.

بذلك رفع تريزيجيه رصيده إلى 6 أهداف في 10 مباريات وصنع هدفه الثاني مع الفريق منذ انضمامه في يناير.

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