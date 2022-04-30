مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0)-(0) إسبانيول.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

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بداية المبارة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد يحتاج إلى التعادل فقط من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 35 في تاريخه.