مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0)-(0) إسبانيول.. بداية المباراة
السبت، 30 أبريل 2022 - 15:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال مدريد ضد إسبانيول في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.
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بداية المبارة
بداية المباراة بعد قليل
ريال مدريد يحتاج إلى التعادل فقط من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ 35 في تاريخه.
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