مباشر في إنجلترا - نيوكاسل (0) (1) ليفربول.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل وليفربول على ملعب سان جيمس بارك في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

يجلس محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد على مقاعد بدلاء ليفربول.

ويحتل الريدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 79 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي ولكلاهما مباراة مؤجلة.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تصويبة صاروخية من ميلنر من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 38: ألميرون يسجل هدفا يلغي بداعي التسلل.

ق 34: لويس دياز يمرر لماني الذي يسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس

ق 19: جووووول أووووول في اللقاء.. نابي كيتا يراوغ الحارس بعد تمريرة من جوتا ويسدد بقوة في الشباك.

ق 7: التهديد الأول للريدز.. نابي كيتا يسدد كرة صاروخية تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء