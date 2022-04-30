كراوتش: انفجار ماني عظيم.. إذا حقق ليفربول الرباعية سينافس على الكرة الذهبية

السبت، 30 أبريل 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

هدف ساديو ماني أمام مانشستر سيتي

يرى بيتر كراوتش نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق أن ساديو ماني قد يكون منافسا قويا للفوز بالكرة الذهبية.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال كراوتش في تصريحات لـ "Paddy Power": "انفجار ماني عظيم".

وأضاف "فاز بلقب بكأس أمم إفريقيا، إذا فاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وإذا حقق ليفربول الرباعية، ستذهب جائزة الكرة الذهبية على الأرجح للاعب من ليفربول".

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وأتم "لذلك اعتقد أن محمد صلاح وساديو ماني هما الأفضل لذلك".

ويحتل ماني المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بتسجيل 14 هدفا وصناعة هدفين.

فيما ينفرد محمد صلاح بالصدارة برصيد 22 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

صلاح (29 عاما) خاض مع ليفربول 246 مباراة في جميع المسابقات سجل 155 هدفا وصنع 60.

وتوج صلاح مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزية والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

واحتل صلاح المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية عام 2018 ثم الخامس في 2019 والسابع في 2021.

في المقابل تواجد ماني في المركز 22 عام 2018، ثم المركز الرابع في 2019 وغاب عن القائمة في 2021.

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