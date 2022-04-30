مواعيد مباريات السبت 30-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي وليفربول وتتويج محتمل لـ ريال مدريد

السبت، 30 أبريل 2022 - 10:20

كتب : FilGoal

ليفربول وفياريال

يوم حافل في الدوري المصري والدوريات الأوروبية وللمحترفين المصريين.

يقدم FilGoal.com لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت 30-4-2022 والقنوات الناقلة.

طالع مواعيد جميع المباريات من هنـــــــــــــا.

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الدوري المصري

يحل الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة 17 من الدوري في التاسعة والنصف مساءً وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

وعلى أون تايم سبورتس 2 يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة في نفس التوقيت.

وعلى أون تايم سبورتس 3 يلتقي طلائع الجيش مع الإسماعيلي في نفس التوقيت.

الدوري الإنجليزي

بداية الجولة 35 ستكون مع مواجهة تجمع بين نيوكاسل يونايتد وليفربول في الواحدة والنصف ظهرا وتذاع عبر بي إن 1 بريميوم.

وفي الرابعة عصرا قمة صراع القاع بين واتفورد وبيرنلي على بي إن 2 بريميوم.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي وتذاع في السادسة والنصف مساءً على بي إن 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

قد تكون اليوم مباراة تتويج ريال مدريد بلقب الدوري قبل 5 جولات على النهاية عندما يلتقي إسبانيول في الجولة 34 في الرابعة عصرا وتذاع عبر بي إن 1 بريميوم.

دربي فالنسيا بين فالنسيا وليفانتي عبر بي إن 1 بريميوم في السادسة والنصف مساءً.

وفي التاسعة مساءً يحل أتليتكو مدريد ضيفا على أتليتك بلباو وتذاع عبر بي إن 1.

الدوري الإيطالي

يلتقي نابولي مع ساسولو في الجولة 35 من الدوري الإيطالي وتذاع عبر قناة يوتيوب الدوري الرسمي.

وفي السادسة مساءً وعلى نفس القناة يلتقي سامبدوريا مع جنوى في دربي المنارة.

الدوري الألماني

يواجه عمر مرموش لاعب شتوتجارت فريقه المُعار منه فولفسبورج في الثالثة والنصف عصرا والمباراة غير مذاعة عربيا.

الدوري التركي

في الثالثة عصرا يواجه محمود حسن تريزيجيه مع فريقه باشاكشهير فريقه السابق قاسم باشا.

وفي نفس التوقيت يستضيف كونيا سبور بقيادة أحمد حسن كوكا ضيفه فاتج كاراجومروك.

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