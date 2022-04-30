قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد القادر ولطفي وديانج.. وعودة كوكا أمام سيراميكا كليوباترا

عاد أحمد نبيل "كوكا" لقائمة الأهلي من جديد عقب تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

فيما غاب عمرو السولية وأليو ديانج وأحمد حمدي عبد القادر ووليد سليمان ومحمد متولي عن القائمة.

وتقام المباراة يوم السبت على ملعب المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء ضمن مواجهات الجولة 17 من الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمود وحيد – علي معلول – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل "كوكا".

الوسط: حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسوني – زياد طارق – مصطفى مخلوف.

الهجوم: حسام حسن – محمد شريف – صلاح محسن – بيرسي تاو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بـ32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 3 مباريات أكثر.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر بـ17 نقطة من 16 مباراة.

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