مباشر في الدوري – إنبي (0) (1) البنك وفيوتشر (1) (0) المقاصة.. هدف مبكر جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 17 من الدوري المصري، إذ يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، ومصر للمقاصة مع فيونشر وفاركو يواجه سموحة.

إنيي × البنك الأهلي

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ق 3: جووول أووول.. البنك إسحاقو يعقوبو يتقدم بالهدف الأول بعد عرضية من أحمد سعيد استلمها وسدد في الشباك.

بداية اللقاء

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فيوتشر × مصر للمقاصة

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ق 2: جووول أوول عرضية من رفعت ورأسية من أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر

بداية اللقاء

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فاركو × سموحة

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بداية اللقاء