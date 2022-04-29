مباشر في الدوري – إنبي (0) (1) البنك وفيوتشر (1) (0) المقاصة.. هدف مبكر جديد
الجمعة، 29 أبريل 2022 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 17 من الدوري المصري، إذ يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، ومصر للمقاصة مع فيونشر وفاركو يواجه سموحة.
إنيي × البنك الأهلي
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
ق 3: جووول أووول.. البنك إسحاقو يعقوبو يتقدم بالهدف الأول بعد عرضية من أحمد سعيد استلمها وسدد في الشباك.
بداية اللقاء
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فيوتشر × مصر للمقاصة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
ق 2: جووول أوول عرضية من رفعت ورأسية من أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر
بداية اللقاء
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فاركو × سموحة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
بداية اللقاء
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