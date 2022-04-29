مباشر في الدوري – إنبي (2) (2) البنك وفيوتشر (3) (0) المقاصة.. تعااادل قاااتل

الجمعة، 29 أبريل 2022 - 21:20

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 17 من الدوري المصري، إذ يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، ومصر للمقاصة مع فيونشر وفاركو يواجه سموحة.

إنيي × البنك الأهلي

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ق 90: مصطفى شلبي يسجل هدف التعادل برأسية متقنة

ق 74: القائم يمنع التعادل من مصطفى شلبي.

ق 71: ركلة جزاء ثانية لإنبي وثالثة في المباراة

ق 57: جووول مصطفى شلبي يسجل هدف إنبي الأول

ق 55: ركلة جزاء لإنبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جوووول عاصم صلاح يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من علامة الجزاء.

ق 42: ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق 23: ناصر منسي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 11: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة محمد هلال من داخل منطقة الجزاء.

ق 3: جووول أووول.. البنك إسحاقو يعقوبو يتقدم بالهدف الأول بعد عرضية من أحمد سعيد استلمها وسدد في الشباك.

بداية اللقاء

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فيوتشر × مصر للمقاصة

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ق 73: جووول ثااالث بضربة مزدوجة على يمين الحارس.

ق 60: العارضة تتصدى لتسديدة محمد عادل أمو لاعب المقاصة

ق 45: أحمد رفعت يسدد كرة مقوسة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول ثااااني أحمد عاطف ينفرد ويمر بالكرة من فوق الحارس ثم يراوغ المدافع ويسدد في المرمى الخالي

ق 30: عرضية من رفعت وتسديدة من لمسة واحدة من عمر كمال تمر بجوار القائم.

ق 2: جووول أوول عرضية من رفعت ورأسية من أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر

بداية اللقاء

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فاركو × سموحة

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: مروان حمدي يهدر انفرادا تاما بحارس مرمى فاركو

ق 35: محاولة خطيرة من عبد الكبير الوادي تصدى لها حارس مرمى فاركو

ق 30: هدوء في أداء الفريقين ولا خطورة حقيقية على المرمى.

بداية اللقاء

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