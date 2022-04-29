مباشر في الدوري – إنبي (0) (2) البنك وفيوتشر (2) (0) المقاصة.. الثااااني عاصم صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 17 من الدوري المصري، إذ يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، ومصر للمقاصة مع فيونشر وفاركو يواجه سموحة.

إنيي × البنك الأهلي

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ق 43: جوووول عاصم صلاح يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من علامة الجزاء.

ق 42: ركلة جزاء للبنك الأهلي

ق 23: ناصر منسي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

ق 11: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة محمد هلال من داخل منطقة الجزاء.

ق 3: جووول أووول.. البنك إسحاقو يعقوبو يتقدم بالهدف الأول بعد عرضية من أحمد سعيد استلمها وسدد في الشباك.

بداية اللقاء

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فيوتشر × مصر للمقاصة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا

ق 43: جووول ثااااني أحمد عاطف ينفرد ويمر بالكرة من فوق الحارس ثم يراوغ المدافع ويسدد في المرمى الخالي

ق 30: عرضية من رفعت وتسديدة من لمسة واحدة من عمر كمال تمر بجوار القائم.

ق 2: جووول أوول عرضية من رفعت ورأسية من أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر

بداية اللقاء

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فاركو × سموحة

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ق 30: هدوء في أداء الفريقين ولا خطورة حقيقية على المرمى.

بداية اللقاء