مباشر في الدوري – إنبي (0) (2) البنك وفيوتشر (2) (0) المقاصة.. الثااااني عاصم صلاح
الجمعة، 29 أبريل 2022 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 17 من الدوري المصري، إذ يلتقي إنبي مع البنك الأهلي، ومصر للمقاصة مع فيونشر وفاركو يواجه سموحة.
إنيي × البنك الأهلي
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
ق 43: جوووول عاصم صلاح يسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي من علامة الجزاء.
ق 42: ركلة جزاء للبنك الأهلي
ق 23: ناصر منسي يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
ق 11: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة محمد هلال من داخل منطقة الجزاء.
ق 3: جووول أووول.. البنك إسحاقو يعقوبو يتقدم بالهدف الأول بعد عرضية من أحمد سعيد استلمها وسدد في الشباك.
بداية اللقاء
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فيوتشر × مصر للمقاصة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
ق 43: جووول ثااااني أحمد عاطف ينفرد ويمر بالكرة من فوق الحارس ثم يراوغ المدافع ويسدد في المرمى الخالي
ق 30: عرضية من رفعت وتسديدة من لمسة واحدة من عمر كمال تمر بجوار القائم.
ق 2: جووول أوول عرضية من رفعت ورأسية من أيمن الصفاقسي والهدف الأول لفيوتشر
بداية اللقاء
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فاركو × سموحة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا
ق 30: هدوء في أداء الفريقين ولا خطورة حقيقية على المرمى.
بداية اللقاء