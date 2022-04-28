مباشر الدوري – الزمالك (0) - (0) المصري.. القائم يحرم إمام عاشور من هدف محقق
الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك والمصري التي تقام في استاد القاهرة في إطار الجولة 16 من الدوري.
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ق12: يا ربااااه القاااائم يحرم الزمالك من هدف محقق إثر تسديدة رائعة بباطن القدم من إمام عاشور بعد بينية من بنشرقي.
انطلاق المباراة.
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