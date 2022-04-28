انتهت في الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (1) تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمقدمة من الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق 82 لوفتس تشيك بدلا من نجولو كانتي

ق 80 فيل جونز وخوان ماتا بدلا من نيمانيا ماتيتش وماركوس راشفورد

ق 79 هدف محقق يضيع من ريس جيمس.. مكتوميناي يخسر الكرة لتصل إلى ماونت الذي يحولها بالكعب إلى جيمس، الذي سدد في القائم

ق 70 خروج تيمو فيرنر وكاي هافيرتز ونزول كريستيان بوليسيتش وروميلو لوكاكو

ق 62 جوووووووول التعادل سريعا من رونالدو.. الكرة تفلت من كانتي.. ونيمانيا ماتيتش يرسل بينية عالية ببراعة شديدة ليسكنها كريستيانو في الشباك

ق 60 جوووووووول ماركوس ألونسو يفتتح التسجيل.. عرضية من جيمس يمهدها هافيرتز إلى ألونسو الذي يسدد في الشباك

ق 50 هافيرتز ينطلق بمحاولة خطرة ولكنه يمرر بشكل سيئ إلى كانتي المراقب تاركا فيرنر الخالي على الجانب الآخر

ق 47 ماونت يسدد ولكن الكرة تحلق فوق العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36 ريس جيمس يرسل العرضية والرأسية من هافيرتز ولكن دي خيا يتصدى من جديد

ق 28 كانتي مرة أخرى يبدأ المحاولة ويهدي الكرة إلى هافيرتز الذي يسدد من موقع خطير ولكن دي خيا يتصدى ببراعة

ق 26 كانتي يبدأ مرتدة بانطلاقة وتمريرة إلى كاي هافيرتز الذي يسدد في الشباك من الخارج

ق 18 كانتي يسدد على حدود المنطقة ولكن بين يدي دي خيا

ق 13 رونالدو يحاول بمقصية تمر فوق العارضة

ق 10 رأسية من برونو فيرنانديز يتصدى لها إدوارد ميندي

ق 4 تسديدة من ميسون ماونت تصطدم بديوجو دالوت

بداية المباراة