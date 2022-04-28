مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) تشيلسي.. مقصية فاشلة من رونالدو

أثليتك: إلى جانب مانشستر يونايتد.. رانجنيك قد يدرب النمسا

كلوب يكشف دور زوجته ومساعده في تجديد التعاقد مع ليفربول

"هناك الكثير لتحبه في هذا المكان".. كلوب مستمر مع ليفربول