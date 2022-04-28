مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (0) تشيلسي.. مقصية فاشلة من رونالدو

الخميس، 28 أبريل 2022 - 20:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي التي تقام في ملعب أولد ترافورد والمقدمة من الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

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ق 18 كانتي يسدد على حدود المنطقة ولكن بين يدي دي خيا

ق 13 رونالدو يحاول بمقصية تمر فوق العارضة

ق 10 رأسية من برونو فيرنانديز يتصدى لها إدوارد ميندي

ق 4 تسديدة من ميسون ماونت تصطدم بديوجو دالوت

بداية المباراة

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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