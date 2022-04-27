مباشر في الدوري - بيراميدز (0) - (1) سيراميكا كليوباترا.. محمد إبراهيم جوووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 16 من الدوري المصري والتي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.

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ق33: إختراق وعرضية من محمد إبراهيم لكن محمد حمدي يبعد الخطورة.

ق28: جووووول هدف أول لسيراميكا كليوباترا. خطأ قاتل من علي جبر ويهدي الكرة لمصطفى ميسي الذي يمرر عرضية يضعها محمد إبراهيم برأسه جوووول.

ق24: خلفية مزدوجة من فخر الدين بن يوسف بعيدة عن مرمى عامر عامر.

ق22: بينية من محمد صادق إلى محمود صابر لكن الأخير يسدد بعيدا عن مرمى عامر عامر

مرور 20 دقيقة دون أي فرص للطرفين

انطلاق المباراة