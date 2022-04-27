مباشر في الدوري - بيراميدز (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 21:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 16 من الدوري المصري والتي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.
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انطلاق المباراة
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