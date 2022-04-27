مباشر في الدوري - بيراميدز (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 16 من الدوري المصري والتي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.

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انطلاق المباراة