مباشر في الدوري - بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد فتحي - شادي حسين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجولة 16 من الدوري المصري والتي تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري بـ 29 نقطة من 13 مباراة، فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 14 بـ 14 نقطة.

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بيراميدز سيراميكا كليوباترا في الدوري
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