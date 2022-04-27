مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.

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انطلاق المباراة