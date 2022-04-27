مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.
ـــــــــــــــــــــــ
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مباشر في الدوري - بيراميدز (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة تشكيل طلائع الجيش – رجب عمران وأحمد سمير يقودان الصفوف ضد الأهلي تشكيل الدوري المصري – جونياس يدفع بثلاثي جديد ضد كليوباترا.. وشعبان يتسلح بـ إبراهيم تشكيل الأهلي - حسام حسن أساسي لأول مرة في الدوري أمام طلائع الجيش أزمة قلبية تودي بحياة مدرب شباب الاتحاد السكندري إنبي: لا عروض رسمية لـ إيبوكا.. ومخطط طولان نجح أمام الإسماعيلي أحمد دياب: لا نية لتغيير نظام الدوري الموسم المقبل.. وهذا سبب تأجيل القمة مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري