مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.

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انطلاق المباراة

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