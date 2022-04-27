انتهت الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الجيش.. تعادل سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف

ق ق90+5: رأسية من صلاح محسن مرت أعلى المرمى بقليل

ق 90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

ق 85: فيكتوري يهدر والمرمى الخالي

ق 80: نزول ميكيسوني بدلا من الشحات

ق 79: هجمة خطيرة من طاهر

ق 72: بسام ينقذ أخطر فرصة في المباراة من صلاح محسن

ق 67: نزول طاهر ومحمد شريف وصلاح محسن بدلا من بيرسي تاو وياسر إبراهيم وحسام حسن

ق 65: بيرسي تاو يهدر مجددا أمام المرمى

ق 63: انطلاقة من حمدي فتحي وتسديدة ينقذها بسام

ق 28: الشناوي ينقذ فرصة خطيرة أمام عمرو السيسي

ق 22: بيرسي تاو يهدر أمام الشباك الخالية

ق 20: رأسية خطيرة من حسام حسن بعد عرضية من معلول يبعدها محمد بسام

ق 13: نزول حمدي فتحي بدلا من السولية المصاب

ق 10: إصابة عمرو السولية

انطلاق المباراة