استراحة في الدوري - الأهلي (0)-(0) الجيش.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.
ـــــــــــــــــــــــ
ق 28: الشناوي ينقذ فرصة خطيرة أمام عمرو السيسي
ق 22: بيرسي تاو يهدر أمام الشباك الخالية
ق 20: رأسية خطيرة من حسام حسن بعد عرضية من معلول يبعدها محمد بسام
ق 13: نزول حمدي فتحي بدلا من السولية المصاب
ق 10: إصابة عمرو السولية
انطلاق المباراة
نرشح لكم
استراحة في الدوري - بيراميدز (0) - (1) سيراميكا كليوباترا.. نهاية الشوط الأول تشكيل طلائع الجيش – رجب عمران وأحمد سمير يقودان الصفوف ضد الأهلي تشكيل الدوري المصري – جونياس يدفع بثلاثي جديد ضد كليوباترا.. وشعبان يتسلح بـ إبراهيم تشكيل الأهلي - حسام حسن أساسي لأول مرة في الدوري أمام طلائع الجيش أزمة قلبية تودي بحياة مدرب شباب الاتحاد السكندري إنبي: لا عروض رسمية لـ إيبوكا.. ومخطط طولان نجح أمام الإسماعيلي أحمد دياب: لا نية لتغيير نظام الدوري الموسم المقبل.. وهذا سبب تأجيل القمة مواعيد مباريات الأربعاء 27-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري