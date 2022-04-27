استراحة في الدوري - الأهلي (0)-(0) الجيش.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 21:07

كتب : FilGoal

الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي We السلام.

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ق 28: الشناوي ينقذ فرصة خطيرة أمام عمرو السيسي

ق 22: بيرسي تاو يهدر أمام الشباك الخالية

ق 20: رأسية خطيرة من حسام حسن بعد عرضية من معلول يبعدها محمد بسام

ق 13: نزول حمدي فتحي بدلا من السولية المصاب

ق 10: إصابة عمرو السولية

انطلاق المباراة

الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري
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