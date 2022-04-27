مباشر دوري أبطال أوروبا – ليفربول (2) - (0) فياريال.. ماني جووووول
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وفياريال التي تقام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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ق56: جووووووووووووووول ثااااااااان لليفربول عن طريق ماني بعد بينية من صلاح.
ق54: احتساب الهدف لصالح مدافع فياريال بالخطأ في مرماه، بيرفيس إستوبينان.
ق53: جوووووووووول هندرسون يسجل الهدف الأول لليفربول بعد عرضية ارتطمنت بمدافع فياريال وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك.
ق50: هدف غير محتسب لليفربول بداعي التسلل على فان دايك قبل تمريره الكرة لفابينيو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق42: يا رباااااه القائم الأيمن يحرم ألكانتارا من هدف محقق إثر تسديدة قوية.
ق35: عرضية من أرنولد لكن تسديدة صلاح بيمناه ذهبت لأعلى المرمى.
ق34: تسديدة من صلاح على الطائر لكن دفاع فياريال شتتها.
ق27: تسديدة مقوسة من صلاح مرت لخارج الملعب.
ق22: مازال ليفربول يضغط لكن دون خطورة حقيقية.
ق12: عرضية من صلاح قابلها ماني برأسية مرت بجوار مرمى فياريال.
ق8: ضغط قوي من ليفربول.
انطلاق المباراة.