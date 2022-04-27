مباشر دوري أبطال أوروبا – ليفربول (2) - (0) فياريال.. ماني جووووول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وفياريال التي تقام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق56: جووووووووووووووول ثااااااااان لليفربول عن طريق ماني بعد بينية من صلاح.

ق54: احتساب الهدف لصالح مدافع فياريال بالخطأ في مرماه، بيرفيس إستوبينان.

ق53: جوووووووووول هندرسون يسجل الهدف الأول لليفربول بعد عرضية ارتطمنت بمدافع فياريال وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك.

ق50: هدف غير محتسب لليفربول بداعي التسلل على فان دايك قبل تمريره الكرة لفابينيو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق42: يا رباااااه القائم الأيمن يحرم ألكانتارا من هدف محقق إثر تسديدة قوية.

ق35: عرضية من أرنولد لكن تسديدة صلاح بيمناه ذهبت لأعلى المرمى.

ق34: تسديدة من صلاح على الطائر لكن دفاع فياريال شتتها.

ق27: تسديدة مقوسة من صلاح مرت لخارج الملعب.

ق22: مازال ليفربول يضغط لكن دون خطورة حقيقية.

ق12: عرضية من صلاح قابلها ماني برأسية مرت بجوار مرمى فياريال.

ق8: ضغط قوي من ليفربول.

انطلاق المباراة.