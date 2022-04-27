مباشر دوري أبطال أوروبا – ليفربول ضد فياريال
الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وفياريال التي تقام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
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