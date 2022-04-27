مباشر دوري أبطال أوروبا – ليفربول ضد فياريال

تقرير: الاتحاد الأوروبي يفكر في نظام جديد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ليفربول: هذا الثنائي يغيب عن لقاء فياريال للمرض وليس بسبب فيروس كورونا

تشكيل دوري الأبطال – صلاح وماني ودياز يقودون ليفربول.. وفياريال دون مهاجم صريح

ماذا فعل صلاح في مباراة وحيدة لعبها ضد فياريال