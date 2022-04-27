تقرير: تريزيجيه على رادار بشيكتاش

دخل محمود حسن تريزيجيه لاعب بيشاكشهير المعار من أستون دائرة اهتمام بشيكتاش التركي تمهيدا للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

تريزيجيه النادي : إسطنبول باشاك شهير

وبحسب صحيفة "Fantik" التركية فإن بشكتاش يسعى للتعاقد مع جناح أيسر وظهر اسم تريزيجيه بشكل مفاجئ على ردار النادي التركي.

وأوضحت الصحيفة أن بشيكتاش مهتم بتريزيجيه تزامنا مع اقتراب عقده من النهاية مع إسطنبول بيشاكشهير، حيث ينتهي بنهاية الموسم.

وأفادت الصحيفة أن أستون فيلا يسعى للتخلص من تريزيجيه الذي ينتهي عقده في صيف 2023 بعد أن خرج من حسابات المدرب ستيفن جيرارد.

وشارك تريزيجيه مع بيشاكشهير منذ انضمامه في يناير في 9 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.

وكان النجم المصري قد لعب سابقا مع قاسم باشا في تركيا وانتقل بعد ذلك إلى فريق أستون فيلا أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 10 ملايين يورو في صيف 2019.

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