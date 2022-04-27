تقرير: يويفا يفكر في نظام جديد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 - 20:33

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال أوروبا

يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في نظام جديد لمنافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بدلا من المعتاد حاليا بإقامة مباراتين ذهاب وإياب.

ونشرت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية تقريرا اليوم الأربعاء أوضحت فيه أن هناك فكرة تسمى "أسبوع كرة القدم" تنص على أن فرق المربع الذهبي في دوري الأبطال سيجتمعون في مدينة واحدة لخوض نصف النهائي من لقاء واحد فقط.

يأتي ذلك مشابها لما حدث في سنة 2020 حينما اجتمعت الفرق في مدينة لشبونة في البرتغال بسبب تفشي فيروس كورونا وخاضوا نصف النهائي من لقاء واحد فقط.

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وأشار التقرير إلى أن رابطة الأندية الأوروبية تفكر في دعم الفكرة فيما لإقرارها يجب أن يوافق على المقترح رابطة الدوريات الأوروبية.

وأكد الاتحا الأوروبي لكرة القدم أنه حتى الآن لم يوافق على المقترح الجديد.

ويقام دوري أبطال أوروبا بنظام الذهاب والإياب منذ بداية البطولة في سنة 1955.

فيما تم إلغاء في الموسم الجاري نظام قاعدة الهدف المسجل خارج الأرض باثنين.

دوري أبطال أوروبا
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