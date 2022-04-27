تشكيل دوري الأبطال – صلاح وماني ودياز أساسيون مع ليفربول ضد فياريال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة فياريال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء.

ويقود الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز هجوم بطل نسخة 2018-2019.

ويغيب روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز عن قائمة الفريق بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: فابينيو- تياجو ألكانتارا- جوردن هندرسون

في الهجوم: لويس دياز- ساديو ماني- محمد صلاح

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب لا سيراميكا يوم الثلاثاء المقبل.

الفائز من مواجهة ليفربول وفياريال سيلعب نهائي البطولة يوم 28 مايو المقبل ضد الفائز من صدام ريال مدريد ومانشستر سيتي.