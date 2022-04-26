مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) إنبي.. المقاولون (0) - (0) الاتحاد.. إيسترن كومباني (1) - (1) البنك الأهلي
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة 16 من الدوري المصري، والتي تجمع بين الإسماعيلي وإنبي، والمقاولون والاتحاد السكندري، والبنك الأهلي وإيسترن كومباني.
يمكنكم متابعة المباريات الثلاث بشكل مباشر ومطالعة التشكيلات من الروابط التالية..
انطلاق المباراة
المقاولون 0 - 0 الاتحاد السكندري
انطلاق المباراة
البنك الأهلي 1 - 1 إيسترن كومباني
ق29: التعادل يأتي سريعا.. خالد مصطفى يصعق البنك باستغلال ارتباك في خط دفاعه بعد كرة ثابتة ويسجل التعادل
ق25: الهدف الأول في المباراة. ناصر منسي برأسية ترتد من حارس مرمى إيسترن إليه ليسجلها في الشباك.
انطلاق المباراة
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