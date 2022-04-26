مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (2) - (0) ريال مدريد.. جوووووووووول ثااااااان

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - مانشستر سيتي وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد التي تقام في ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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ق21: ضغط هجومي قوي جدا من سيتي.

ق11: جووووووووووووووول ثااااااااااااااااااان لسيتي عن طريق جابرييل خيسوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق2: جووووووووول أوووووووووول لسيتي برأسية من دي بروين بعد عرضية من محرز.

انطلاق المباراة.

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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