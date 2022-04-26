مباشر دوري الأبطال – مانشستر سيتي (2) - (0) ريال مدريد.. جوووووووووول ثااااااان
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 20:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد التي تقام في ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق21: ضغط هجومي قوي جدا من سيتي.
ق11: جووووووووووووووول ثااااااااااااااااااان لسيتي عن طريق جابرييل خيسوس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق2: جووووووووول أوووووووووول لسيتي برأسية من دي بروين بعد عرضية من محرز.
انطلاق المباراة.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر سيتي - ستونز ظهير أيمن وجيسوس يقود الهجوم ضد ريال مدريد تشكيل ريال مدريد - بنزيمة وفينيسيوس يقودان الهجوم أمام مانشستر سيتي شكوك حول لحاق فيرمينو بلقاء فياريال قبل انطلاق نصف النهائي.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال مؤتمر كلوب: لن نقلل من شأن فياريال كما فعل يوفنتوس وبايرن مستشهدا بـ صلاح وماني.. لاعب فياريال: من الصعب معرفة نقاط ضعف ليفربول جوارديولا: إذا كان علينا التنافس مع تاريخ ريال مدريد في دوري الأبطال فلن تكون لدينا فرصة محمد صلاح: هذا هو هدفي مع ليفربول الآن