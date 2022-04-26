نهاية الأزمة.. تحديد موعد مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا لدوري 2005

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إقامة مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لدوري مواليد 2005.

وتقام المباراة يوم الجمعة 29 أبريل المقبل في التاسعة مساءً بملعب الاتحاد بسموحة.

وتعطلت حافلة سيراميكا كليوباترا أثناء سفر الفريق إلى الإسكندرية لخوض المباراة ما تعذر بسببه إقامة المباراة.

وحصل FilGoal.com على النسخة المرسلة إلى ناديي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.

ماذا حدث؟

جاءت الأزمة التي أعادت للأذهان واقعة احتفال شباب الأهلي والزمالك بالتتويج بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 في العام الماضي، بسبب نزاع قانوني لم يتم الفصل فيه.

واحتفل فريق وادي دجلة عقب الفوز على طلائع الجيش 2-1 في الجولة الأخيرة، مستندا لتفوقه بالمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف، حيث فاز على أرضه 1-0 وخسر في الإسكندرية 2-1.

على الناحية الأخرى، احتفل فريق الاتحاد السكندري بالشماريخ فور فوزه على الشرقية للدخان 2-0، معلنا تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بذلك تساوى الفريقان عند 78 نقطة، في انتظار تقرير حكم مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا، التي شهدت غياب الأخير، وكان زعيم الثغر ينتظر احتسابها لصالحه ليصبح رصيده 81 نقطة، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن.

من جانبهم ذكر مسؤولو قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا أن عدم حضورهم للمباراة جاء بسبب تعطل الحافلة، وتم إثبات ذلك بمحضر رسمي بعد طلب النجدة على طريق الإسكندرية الصحراوي.