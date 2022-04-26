نهاية الأزمة.. تحديد موعد مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا لدوري 2005

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 - 16:49

كتب : إبراهيم رمضان

الاتحاد السكندري - بيان رسمي

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم إقامة مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية لدوري مواليد 2005.

وتقام المباراة يوم الجمعة 29 أبريل المقبل في التاسعة مساءً بملعب الاتحاد بسموحة.

وتعطلت حافلة سيراميكا كليوباترا أثناء سفر الفريق إلى الإسكندرية لخوض المباراة ما تعذر بسببه إقامة المباراة.

وحصل FilGoal.com على النسخة المرسلة إلى ناديي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.

No description available.

ماذا حدث؟

جاءت الأزمة التي أعادت للأذهان واقعة احتفال شباب الأهلي والزمالك بالتتويج بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 1999 في العام الماضي، بسبب نزاع قانوني لم يتم الفصل فيه.

واحتفل فريق وادي دجلة عقب الفوز على طلائع الجيش 2-1 في الجولة الأخيرة، مستندا لتفوقه بالمواجهات المباشرة ثم فارق الأهداف، حيث فاز على أرضه 1-0 وخسر في الإسكندرية 2-1.

على الناحية الأخرى، احتفل فريق الاتحاد السكندري بالشماريخ فور فوزه على الشرقية للدخان 2-0، معلنا تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي.

بذلك تساوى الفريقان عند 78 نقطة، في انتظار تقرير حكم مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا، التي شهدت غياب الأخير، وكان زعيم الثغر ينتظر احتسابها لصالحه ليصبح رصيده 81 نقطة، إلا أن اتحاد الكرة لم يحسم الأمر حتى الآن.

من جانبهم ذكر مسؤولو قطاع الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا أن عدم حضورهم للمباراة جاء بسبب تعطل الحافلة، وتم إثبات ذلك بمحضر رسمي بعد طلب النجدة على طريق الإسكندرية الصحراوي.

اقرأ أيضا

المصري يدرس قرارا غريبا بشأن بطولات إفريقيا

الأهلي يجدد تعاقد كليوباترا

موعد عودة أحمد حجازي للملاعب

مكافأة كبيرة للاعبي مازيمبي حال التأهل لنهائي الكونفدرالية

دوري مواليد 2005 الاتحاد السكندري وادي دجلة سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل تقرير مراقب مباراة نهضة بركان والمصري مباراة غيرت مسيرتي - مجدي عبد العاطي.. هدفان ومكافأة من طه بصري خبر في الجول - اتجاه في الأهلي للموافقة على حكام مصريين في المباراتين المقبلتين.. وموقف الأجانب مواعيد مباريات الثلاثاء 26-4-2022 والقنوات الناقلة.. أبطال أوروبا والدوري المصري بعد تضارب الأنباء - حقيقة اتفاق مصطفى يونس مع إدارة مصر للمقاصة على تدريب الفريق عامر حسين: الاتحاد الإفريقي سبب أزمة جدول الدوري.. وهذا موعد لعب كأس الموسم الماضي سعد شلبي يكشف موعد حسم ملعب مباراة الأهلي ووفاق سطيف.. وموقف الجماهير تفاصيل المران الأول لـ تاكيس جونياس مع بيراميدز
أخر الأخبار
ثريا محمد لـ في الجول: مفاوضات التجديد مع الأهلي سارت بسرعة.. وتخوفت بسبب الإصابة 19 دقيقة | مصر
نهاية الأزمة.. تحديد موعد مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا لدوري 2005 28 دقيقة | الدوري المصري
شكوك حول لحاق فيرمينو بلقاء فياريال 43 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة سلة - تمارا نادر السيد تنتقل إلى فريق نيون السويسري 45 دقيقة | رياضات أخرى
NBA - بوسطن يفجر أكبر المفاجآت ويطيح بـ بروكلين.. ولوكا يقود دالاس للتقدم في السلسلة ضد يوتا 57 دقيقة | رياضات أخرى
قبل انطلاق نصف النهائي.. ترتيب صلاح بين هدافي دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول تفاصيل تقرير مراقب مباراة نهضة بركان والمصري ساعة | الكونفدرالية
كرة سلة - الأهلي يجدد لـ ثريا محمد 4 مواسم ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك (2)-(3) الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة 2 موعد مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وترتيب المباراتين 3 انتهت في نهائي كأس الكرة الطائرة - الأهلي (0) 21-25 (3) الزمالك.. الأبيض يحسم الموقعة الأولى 4 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1) (1) الرجاء.. نسر الأهلي في المربع الذهبي