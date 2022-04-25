مباشر في الدوري - فيوتشر (2) - (1) الجونة.. المحلة (0) - (1) فاركو.. سموحة (0) - (0) المقاصة
الإثنين، 25 أبريل 2022 - 21:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لـ 3 مباريات في الأسبوع السادس عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.
ويحل فاركو ضيفا على غزل المحلة، بينما يخرج الجونة لملاقاة فيوتشر، ويلعب مصر للمقاصة في ضيافة سموحة.
فيوتشر (2) - (1) الجونة
ق 48 جووول أحمد رفعت يسدد في الشباك على يسار حارس الجونة.. فيوتشر يتقدم ويكمل عودته في النتيجة بنجاح
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45 عرضية من أحمد رفعت ورأسية من أحمد عاطف ولكن الحارس يتصدى
ق 39 إنذار من نصيب ألان كيامبادي ومخالفة خطيرة لفيوتشر على حدود المنطقة
ق 35 جووول التعادل من أيمن الصفاقسي.. عرضية رائعة من جوزيف نجويم يسكنها الصفاقسي في الشباك.. 1-1
ق 30 عرضية خطيرة من أحمد رفعت ورأسية محمد فاروق تمر فوق العارضة
ق 6 تقنية الفيديو تؤكد الهدف.. 1-0 للجونة
ق 5 راية ومراجعة بتقنية الفيديو.. الهدف قد يلغى
ق 4 جووول الهدف الأول.. الجونة يتقدم على فيوتشر بعرضية عمرو السعداوي ورأسية عمرو طارق في الشباك
بداية المباراة
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غزل المحلة (0) - (1) فاركو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30 مرور نصف ساعة والنتيجة تشير لتقدم فاركو بهدف مودي
ق 17 البحراوي يراوغ بطريقة رائعة ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم
ق 12 جووول أحمد مودي يتقدم لفاركو برأسية من ركنية أرسلها إليه شكري نجيب
بداية المباراة
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سموحة (0) - (0) المقاصة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 30 نصف ساعة تمر والنتيجة لا تزال التعادل السلبي
ق 15 ربع الساعة الأول يمر بلا أهداف
بداية المباراة