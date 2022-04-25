صلاح يشارك بنزيمة ومبابي في إنجاز مدهش بالدوريات الـ5 الكبرى

مع اقتراب الموسم من نهايته، يتشارك الثلاثي، محمد صلاح نجم ليفربول وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد وكيليان مبابي نجم ياريس سان جيرمان في إنجاز فريد بالدوريات الخمسة الكبرى.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان محمد صلاح النادي : ليفربول كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد

الثلاثي يتألق بقوة في الدوريات الإنجليزي والإسياني والفرنسي هذا الموسم.

ويهيمن صلاح ومبابي وبنزيمة على معظم الأرقام الفردية في الدوريات الثلاثة.

لكن أبرز ما يتشاركون فيها هو احتلال قمة جدول ترتيب الهدافين وقمة جدول صناعي الأهداف معا.

صلاح سجل 22 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وصنع 13 هدفا يتربع بها على قمة صانعي الأهداف.

بنزيمة سجل 25 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الإسباني، وصنع 11 هدفا يتربع بها على قمة صانعي الأهداف.

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مبابي سجل 23 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الفرنسي، وصنع 14 هدفا يتربع بها على قمة صانعي الأهداف.

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في باقي الدوريات الكبرى، يحتل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صدارة الهدافين بـ33 هدفا، فيما يتصدر زميله توماس مولر جدول صانعي الأهداف بـ17 هدفا.

أما في الدوري الإيطالي، فيتربع شيرو إيموبلي مهاجم لاتسيو على قمة جدول الهدافين بـ25 هدفا، فيما يحتل دومنيكو براردي لاعب ساسولو وسيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب لاتسيو قمة صانعي الأهداف بـ11 هدفا.

ويتبقى لصلاح 5 مباريات على نهاية موسم الدوري الإنجليزي، مثل بنزيمة في الدوري الإسباني، مقابل 4 مباريات لمبابي في الدوري الفرنسي.

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