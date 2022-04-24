مباشر نصف نهائي دوري السلة - الاتحاد (33) - (43) الزمالك .. الأبيض يحلق بعيدا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في ثاني مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وكان الاتحاد السكندري قد فاز على الزمالك في اللقاء الأول بنتيجة 97-53.

على الجانب الآخر فاز الأهلي على الجزيرة في أول مباراتين.

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تفوق أبيض عريض.. الزمالك يوسع الفارق إلى 10 نقاط (43-33)

الزمالك يوسع الفارق إلى 4 نقاط 37-33

ثلاثية اتحادية ترد.. الفارق نقطتين مرة أخرى 35-33

ثلاثية بيضاء تبعد الزمالك.. 35-30

الاتحاد يقلص الفارق إلى نقطتين.. 32-30

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الزمالك 32-28

وقت مستقطع قبل نهاية الربع الثاني بـ3 ثوان

الاتحاد يعود بالفارق إلى 4 نقاط.. 32-28

الزمالك يبتعد مجددا برميتين حرتين.. 32-26

نقطة للاتحاد والفارق يصبح 4 نقاط.. 30-26

وقت مستقطع

الاتحاد يقلص الفارق إلى 5 نقاط.. 30-25

وقت مستقطع.. الزمالك 28-22

الاتحاد يقلص الفارق إلى 4 نقاط.. 26-22

الزمالك يوسع الفارق مرة أخرى 26-19

السجال متواصل.. الزمالك 24-19 الاتحاد

الفارق يتقلص.. الزمالك متقدم 22-17

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الزمالك 20-12

الزمالك يوسع الفارق 20-12

الإثارة والمطاردة تستمر.. 16-12 لصالح الزمالك

الأبيض يوسع الفارق 10-5

الزمالك يتقدم 7-5

الاتحاد يتقدم 3-2

بداية المباراة