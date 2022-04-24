مباشر نهائي كأس الطائرة - الأهلي 1 (3)-(4) 1الزمالك.. تقدم أبيض

الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.

وفاز الزمالك بالمباراة الأولى من النهائي، بينما فاز الأهلي بالمباراة الثانية.

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انطلاق الشوط الثالث

الأهلي يحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-17 ضد الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 23-17 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 20 - 15 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 17 - 13 على الزمالك

الأهلي يتقدم 16 - 13 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 15-11 على الزمالك

الأهلي يتقدم بنتيجة 13-11 على الزمالك

التعادل 11-11 بين الأهلي والزمالك

الأهلي متقدم بنتيجة 10-9 على الزمالك

تعادل 8-8 بين الأهلي والزمالك

الأهلي يتقدم 7-6 على الزمالك

الأهلي يتقدم 5-3 على الزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 30 -28

تعادل بين الأهلي والزمالك 26-26

تعادل بين الأهلي والزمالك 24-24

شوط أول مثير بين الزمالك والأهلي

انطلاق المباراة

الزمالك الأهلي كرة طائرة
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