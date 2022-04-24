مباشر نهائي كأس الطائرة - الأهلي 0 (5)-(3) 1الزمالك.. الشوط الثاني
الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.
وفاز الزمالك بالمباراة الأولى من النهائي، بينما فاز الأهلي بالمباراة الثانية.
ـــــــــــــــــــــــ
الأهلي يتقدم 5-3 على الزمالك
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 30 -28
شوط أول مثير بين الزمالك والأهلي
انطلاق المباراة
نرشح لكم
خبر في الجول - استمرار بدر بانون في المغرب وخضوعه لفحوصات طبية جديدة بسبب الأزمة المالية.. استقالة مصطفى عبده من تدريب كفر الشيخ خبر في الجول - بيراميدز يغادر ملعب مازيمبي بعد احتجازه عقب المباراة مران الزمالك - محاضرة فنية من فيريرا.. وتعليمات خاصة لهذا الثلاثي حازم إمام: لم أكن ضد إيهاب جلال بشكل شخصي.. وحقيقة تقرير كيروش عن جمعة والحضري بيراميدز يودع الكونفدرالية بعد الهزيمة بهدفين أمام مازيمبي بيراميدز يطلب تعديل موعد مباراته مع سيراميكا كليوباترا تامر مصطفى مديرا فنيا لنادي الجونة