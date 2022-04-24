مباشر نهائي كأس الطائرة - الأهلي 0 (5)-(3) 1الزمالك.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.

وفاز الزمالك بالمباراة الأولى من النهائي، بينما فاز الأهلي بالمباراة الثانية.

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الأهلي يتقدم 5-3 على الزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 30 -28

شوط أول مثير بين الزمالك والأهلي

انطلاق المباراة