مباشر نهائي كأس الطائرة - الأهلي 0 (5)-(3) 1الزمالك.. الشوط الثاني

الأحد، 24 أبريل 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة الطائرة.

وفاز الزمالك بالمباراة الأولى من النهائي، بينما فاز الأهلي بالمباراة الثانية.

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الأهلي يتقدم 5-3 على الزمالك

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بفوز الزمالك 30 -28

شوط أول مثير بين الزمالك والأهلي

انطلاق المباراة

الزمالك الأهلي كرة طائرة
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