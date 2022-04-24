مباشر المباراة الثانية في نصف نهائي دوري السلة - الجزيرة (9)(13) الأهلي
الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الثانية بين الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.
وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.
وفاز الأهلي في المباراة الأولى يوم الجمعة بنتيجة 80-61.
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نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي
الجزيرة يقلص الفارق وتصبح النتيجة 9-7 بعد مرور 8 دقائق
3 دقائق متبقية على نهاية الفترة الأولى وتقدم الأهلي 9-2
مرور 5 دقائق وتقدم الأهلي 7-صفر
مرور 4 دقائق والنتيجة 4-صفر للأهلي
تقدم الأهلي 2-صفر بعد مرور دقيقتين
بداية المباراة
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