مباشر المباراة الثانية في نصف نهائي دوري السلة - الجزيرة (9)(13) الأهلي

الأحد، 24 أبريل 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - تتويج الأهلي بكأس مصر كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للمباراة الثانية بين الأهلي والجزيرة في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة والتي تنقلها قناة أون تايم سبورتس 3.

وتقام المباريات بنظام Best of 5 من يفز منهما في 3 مباريات سيحسم المواجهة ويتأهل للنهائي.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى يوم الجمعة بنتيجة 80-61.

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نهاية الفترة الأولى بتقدم الأهلي

الجزيرة يقلص الفارق وتصبح النتيجة 9-7 بعد مرور 8 دقائق

3 دقائق متبقية على نهاية الفترة الأولى وتقدم الأهلي 9-2

مرور 5 دقائق وتقدم الأهلي 7-صفر

مرور 4 دقائق والنتيجة 4-صفر للأهلي

تقدم الأهلي 2-صفر بعد مرور دقيقتين

بداية المباراة

الأهلي الجزيرة كرة سلة
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