بيلد: روديجير بصدد استكمال إجراءات انتقاله إلى ريال مدريد

أصبح أنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن روديجير سيكمل إجراءات انتقاله إلى ريال مدريد خلال الأسبوع المقبل.

رغبة تشيلسي مازالت هي الإبقاء على روديجير، لكن النادي اللندني لن يستطيع توفير متطلبات اللاعب المالية بالحصول على 12 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى بعض الحوافز.

بيلد كشفت أيضا بأن ريال مدريد عرض عقدا لـ 4 سنوات مقبلة، بالإضافة لاحتمالية التمديد لموسم إضافي، وبراتب قيمته 11 مليون يورو.

روديجير ينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، لكن سحب إدارة النادي من رومان أبراموفيتش المالك الروسي للنادي، وعدم انتهاء إجراءات بيع النادي حتى الآن، يعطل من عملية التجديد.

المدافع الألماني صاحب الـ29 عاما شارك في 47 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 5 أهداف، وصنع أربعة آخرين.