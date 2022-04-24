كرة طائرة - المواجهة الفاصلة لحسم كأس مصر.. الأهلي يفوز بالمباراة الثانية أمام الزمالك

الأحد، 24 أبريل 2022 - 01:51

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

حقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة على حساب الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وكان الزمالك قد فاز بالمباراة الأولى بثلاثة أشواط دون رد.

وبذلك يتم اللجوء لمباراة فاصلة لحسم لقب كأس مصر.

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وتقدم الأهلي بالشوط الأول بنتيجة 51-21 قبل أن يعادل الزمالك بالفوز بالشوط الثاني 26-24.

وفاز الأهلي بالشوط الثالث 27-25 قبل أن يتعادل الزمالك في النتيجة بعد الفوز بالشوط الرابع 25-15.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بعد الفوز بالشوط الفاصل 15-12.

وتقام المباريات بنظام Best of 3، أي أن الفائز بمباراتين هو من سيحسم اللقب لصالحه.

وكان الزمالك فد حسم لقب الدوري لصالحه بالفوز على الاتحاد السكندري في النهائي.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الفاصلة اليوم 24 إبريل في الحادية عشر مساء لحسم بطل الكأس.

الأهلي الزمالك كرة طائرة
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