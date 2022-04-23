مباشر أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) شباب بلوزداد.. خطورة من أصحاب الأرض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الوداد ذهابا في الجزائر بهدف دون رد.

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ق 56: فرصة خطيرة من الوداد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء والحارس يتألق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 22: رأسية خطيرة من مدافع شباب بلوزداد بعد ركنية وتمر جوار القائم

ق 19: أووووه الأول يضيع من شباب بلوزداد عن طريق المرزوقي

ق 15: محاولة أولى من شباب بلوزداد على مرمى الوداد

انطلاق المباراة