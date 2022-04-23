استراحة أبطال إفريقيا - الوداد (0)-(0) شباب بلوزداد.. شوط أول سلبي
السبت، 23 أبريل 2022 - 23:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي وشباب بلوزداد في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الوداد ذهابا في الجزائر بهدف دون رد.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 22: رأسية خطيرة من مدافع شباب بلوزداد بعد ركنية وتمر جوار القائم
ق 19: أووووه الأول يضيع من شباب بلوزداد عن طريق المرزوقي
ق 15: محاولة أولى من شباب بلوزداد على مرمى الوداد
انطلاق المباراة
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