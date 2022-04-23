مباشر نهائي كأس الطائرة - الزمالك 0 (15) - (13) 1 الأهلي.. الأبيض يتقدم

السبت، 23 أبريل 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل.

فوز الزمالك سيتوجه بلقب الكأس، وانتصار الأهلي سيعني خوض مباراة فاصلة.

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الأهلي يعود ويقلص الفارق 14-13 للزمالك

الأبيض يتقدم 14-10

الزمالك يوسع الفارق إلى 8-5

الأبيض يتفوق 5-3

الزمالك يتقدم 3-1

بداية الشوط الثاني

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الأهلي يفوز بالشوط الأول 25-21

تقدم الأحمر مستمر 21-17

الأهلي يستعيد تفوقه 19-14

الزمالك يقلص الفارق إلى 16-14 ووقت مستقطع للأهلي

الأهلي يوسع الفارق إلى 15-11

الأحمر يستعيد التفوق 12-9

الزمالك يتعادل 9-9

الأحمر يحافظ على تقدمه 9-7

الأهلي يوسع الفارق إلى 7-5

الأهلي يعود للتقدم 4-3

الزمالك يتعادل 2-2

الأهلي يتقدم 2-1

نقطة أولى لـ الأهلي بعد خطأ في الإرسال من محمد علي

بداية المباراة

الأهلي الزمالك كرة طائرة
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