انتهت نهائي كأس الطائرة - الزمالك 2 (12) - (15) 3 الأهلي.. إلى المباراة الفاصلة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة.

وفاز الزمالك في المباراة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل.

فوز الزمالك سيتوجه بلقب الكأس، وانتصار الأهلي سيعني خوض مباراة فاصلة.

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الأهلي يحسم الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-12

الزمالك يقلص الفارق 13-11

الفارق يتسع 11-7

الفارق يتقلص 8-6

الفارق يتسع 7-2

الأحمر يوسع الفارق 4-2

الأهلي يتقدم 3-2

الشوط الفاصل

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الزمالك يفوز بالشوط الرابع 25-15

الزمالك يبتعد بالفارق مجددا 20-12

الفارق يتقلص 18-12

الأبيض يتقدم 14-4

الزمالك يوسع الفارق 9-1

الزمالك يتقدم 5-1 ووقت مستقطع

بداية الشوط الرابع

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الأهلي يحسم الشوط 27-25

التعادل 25-25

الأهلي يتقدم 25-24

الأهلي يتعادل 23-23

الأهلي يقلص الفارق 23-21

الفارق يتسع 19-13

الزمالك يوسع الفارق إلى 16-13

الزمالك يقلب النتيجة 11-10

الأهلي يتقدم 10-8

التعادل مستمر 8-8

التعادل 4-4

بداية الشوط الثالث

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الزمالك يقوز بالشوط الثاني 26-24

التعادل 21-21

الأحمر يقلب النتيجة 18-17

الأهلي يعود ويقلص الفارق 14-13 للزمالك

الأبيض يتقدم 14-10

الزمالك يوسع الفارق إلى 8-5

الأبيض يتفوق 5-3

الزمالك يتقدم 3-1

بداية الشوط الثاني

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الأهلي يفوز بالشوط الأول 25-21

تقدم الأحمر مستمر 21-17

الأهلي يستعيد تفوقه 19-14

الزمالك يقلص الفارق إلى 16-14 ووقت مستقطع للأهلي

الأهلي يوسع الفارق إلى 15-11

الأحمر يستعيد التفوق 12-9

الزمالك يتعادل 9-9

الأحمر يحافظ على تقدمه 9-7

الأهلي يوسع الفارق إلى 7-5

الأهلي يعود للتقدم 4-3

الزمالك يتعادل 2-2

الأهلي يتقدم 2-1

نقطة أولى لـ الأهلي بعد خطأ في الإرسال من محمد علي

بداية المباراة