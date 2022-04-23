خبر في الجول - الأهلي يحدد ملعب السلام لمواجهة وفاق سطيف.. واستاد القاهرة في الصورة

السبت، 23 أبريل 2022 - 22:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

علم FilGoal.com أن النادي الأهلي حدد ملعب الأهلي we السلام لاستضافة مباراة فريقه أمام وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب في القاهرة أحد يومي 6 أو 7 من شهر مايو المقبل.

واختار الأهلي ملعب السلام لاستضافة المباراة، حيث يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اللعب هناك.

أخبار متعلقة
تقرير مغربي: عقوبة منتظرة على الرجاء بسبب ما حدث في مباراة الأهلي الأهلي يعلن سداد تكاليف الحكام الأجانب لمباريات الدوري.. ويحدد معايير الاختيار الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع طلائع الجيش.. القنوات الناقلة والمعلق

وذلك نظرا لأنه يرى هذا الملعب الأنسب لتنفيذ خططه وطرق لعبه وأيضا اعتياد اللاعبين عليه.

موقف استاد القاهرة

لكن استاد القاهرة يظل في الصورة ولذلك خاطب النادي الأحمر الاتحاد الإفريقي وأبلغه أن المباراة ستقام في أحد الملعبين.

وينتظر الأهلي حسم موقف الجمهور، حيث ينوي النادي الأحمر المحاولة لحضور أكبر عدد ممكن من الجمهور لهذه المباراة وزيادة عدد الحضور عن مباراة الرجاء المغربي.

الأمر الذي يجعل استاد القاهرة في الصورة أيضا لاستضافة المباراة، وهو القرار الذي سيحسمه أيضا بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.

ويعقد الأهلي اجتماعا غدا الأحد، لبدء خطة إجراءات تنظيم المباراة.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بالتعادل معه في الدار البيضاء بهدف لكل فريق، بعد انتهاء مباراة الذهاب في القاهرة بفوز الأحمر 2-1.

ولعب الأهلي في استاد القاهرة آخر مرة أمام صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات، وخسر المباراة بهدف دون رد.

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال الأهلي ينفي دعوته لاجتماع طارئ بعد الهزيمة من الوداد مؤتمر موسيماني: لا يمكن الحديث عن الفوز والخسارة في هذه الظروف.. انتصار الوداد طبيعي طبيب المنتخب لـ في الجول: معزول للإصابة بـ كورونا منذ أسبوع.. ووفرت بديلي للمعسكر المترجي: فكرت في هدفي سابقا أمام الأهلي وسجلت اليوم بنفس الطريقة قائد الوداد: لم يؤمن بنا الكثير في بداية الموسم.. وهكذا فزنا على الأهلي وليد الركراكي: اليوم كنا ريال مدريد والأهلي هو ليفربول تأجيل الإنجاز التاريخي وأمر يحدث لأول مرة مع موسيماني في أبرز أرقام الأهلي والوداد
أخر الأخبار
ذا صن: تشيلسي يخطط للتعاقد مع حكيمي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الأفضل في دوري الأبطال - غياب صلاح وتواجد رباعي ليفربول 10 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رئيس مانشستر سيتي: سنبرم المزيد من الصفقات هذا الصيف 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وصول بعثة الأهلي وجماهيره إلى القاهرة 40 دقيقة | الكرة المصرية
باريس سان جيرمان يفعل بند شراء نونو مينديز 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر برابطة الأندية لـ في الجول: قرار إيقاف المدربين لن يسري على حسام حسن 43 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - قرعة ألعاب البحر المتوسط.. مصر وتونس في المجموعة الأولى ساعة | كرة يد
رومانو: إنتر يبدأ خطوات استعادة لوكاكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام